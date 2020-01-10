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Balıkesirli Hacı adaylarının kura sevinci

Balıkesir'de kutsal topraklara gitmek için başvuru yapan hacı adaylarının heyecanlı bekleyişi Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan kura çekimi sonrası mutluluğa dönüştü.

10.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:59Balıkesirli Hacı adaylarının kura sevinci
'de kutsal topraklara gitmek için başvuru yapan hacı adaylarının heyecanlı bekleyişi Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan kura çekimi sonrası mutluluğa dönüştü.

Balıkesir'de kutsal topraklara gitmek için başvuru yapan hacı adayları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan kura çekimi sonrası belirlendi. Balıkesir İl Müftülüğü ve Hizmetleri biriminden alınan bilgilere göre 2019 yılında 1400 Hacı adayı Balıkesir'den kutsal topraklara gitti. 2020 yılında ise Balıkesir il genelinde kutsal topraklara gidebilmek için 40 bin 363 ön kayıt ve yenileme yapıldı. Bu yılda başvuru sayısına göre 1400 ile 1500 kişilik kontenjanın Balıkesir için açılması beklenirken kesinleşen rakamın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan kura çekimi sonrası ismi açıklanan adayların kesin kayıt yaptırmasının ardından netlik kazanacak. Balıkesir'den hacı kafileleri 22-25 Haziran tarihleri arasında yola çıkarken kutsal topraklardan ise 6 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında Balıkesir'e dönüş yapacak. - BALIKESİR

Diyanet İşleri Başkanlığı, Balıkesir, Umre, Hac, Güncel

Kaynak: İHA

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