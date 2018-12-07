Ankara
Balıkesirliler Derneği organizasyonuyla düzenlenen ve 25 Balıkesirli sanatçının eserlerinin yer aldığı Balıkesirli Sanatçılar Çağdaş Sanatlar Sergisi açıldı.
Dernek Başkanı Servet Camgöz, Devrim Erbil
Çağdaş Sanatlar Sergi Salonu'ndaki serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, serginin bir süre önce Ankara'da Çankaya Belediyesi
Çağdaş Sanatlar Merkezinde açıldığını söyledi.
Sanat ve hemşehriliği bir araya getirdikleri için mutlu olduklarını dile getiren Camgöz, "Sanatın evrenselliğini Balıkesirli olmanın güzelliği ile birleştirerek, böyle bir çalışma içine girdik. Bir yıl süren çalıma sonucunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
, sanatçılar Devrim Erbil ve Ozan Sağdıç
ile bu başarılı çalışmayı yaptık." dedi.
Devlet sanatçıları Devrim Erbil ile Ozan Sadıç'ın yanı sıra Hüzhet Kutluğ, Necdet Can, Hasan Mirza
gibi sanatçıların resim, heykel ve seramik dallarındaki eserleri, 7 Ocak'a kadar görülebilecek.
Çankaya Belediyesi,Devrim Erbil,Ankara
07 Aralık 2018 Cuma 20:00