04.07.2019 11:10
Haberler» Spor» Haber

Balıkesirli sporculara milli davet

Balıkesirli sporculara milli davet

Türkiye Triatlon Federasyonu öncülüğünde düzenlenen "Didim Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası"nda dereceye giren Balıkesirli sporcular, milli takıma çağrıldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu öncülüğünde düzenlenen "Didim Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası"nda dereceye giren Balıkesirli sporcular, milli takıma çağrıldı.
Federasyonun üçüncü kez organize ettiği yarışlarda sporcular sırasıyla yüzme, bisiklet ve koşu parkurunda mücadele etti.
868 sporcunun katıldığı yarışlarda, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Triatlon Takımı'ndan Mehmet Fatih Davran, genç erkeklerde birinci; Emirhan Çakır, yıldız erkeklerde birinci; Hakan Tunç da yıldız erkekler kategorisinde üçüncü olarak milli takıma seçildi.
Şampiyonanın ikinci gününde yarışların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlenerek, dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Kaynak: AA
Türkiye, Didim, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:47   Kağıtsporlu karatecilerden 6 Türkiye derecesi
13:46   Kayserispor sahaya iniyor
13:45   Yeni sezon öncesi yetenek avı
13:35   UEFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev
13:22   Atletizm: Avrupa 10 Bin Metre Kupası
13:21   Barış Telli, ilkokulda kendisine protez bacak yaptıran Derya Bakır ile 20 yıl sonra buluştu
13:21   Başpehlivanlar, Kırkpınar'daki kural değişikliğini değerlendirdi