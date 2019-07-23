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Balıkesirliler Ece Seçkin ile müziğe doydu

Balıkesir'in yaşam ve buluşma merkezi 10 Burda AVM, son dönemde müzik piyasasının en popüler isimlerinden biri olan Ece Seçkin'in Sahne 10'daki konserinde binlerce Balıkesirliye ev sahipliği yaptı.

23.07.2019 17:01 Balıkesirliler Ece Seçkin ile müziğe doydu
Balıkesir'in yaşam ve buluşma merkezi 10 Burda AVM, son dönemde müzik piyasasının en popüler isimlerinden biri olan Ece Seçkin'in Sahne 10'daki konserinde binlerce Balıkesirliye ev sahipliği yaptı. Ece Seçkin, sevilen şarkılarını hayranları için söyledi.

Düzenlediği birbirinden eğlenceli etkinliklerle Balıkesirlilerin sosyal hayatına renk katan 10 Burda AVM, Türk popunun son dönemdeki başarılı ismi Ece Seçkin'i konuk etti. Düzenlenen konser renkli anlara sahne olurken,binlerce hayranları Ece Seçkin'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser öncesinde ve sonrasında sergilenen renkli DJ performansları da, geceye eğlence kattı. Açıldığı günden bu yana gerçekleştirdiği ilklerle Balıkesir'in cazibe merkezi haline dönüşen 10 Burda AVM, yaşamın tüm renklerini bölge halkıyla buluşturuyor. - BALIKESİR

Ece Seçkin, Balıkesir, Magazin

Kaynak: İHA

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