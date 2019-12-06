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Balıkesirspor, 1 yıllık deplasman galibiyeti hasretine son vermek istiyor

TFF 1. Lig ekibi Ekol Hastanesi Balıkesirspor, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacağı 14. hafta maçını kazanarak yaklaşık 1 yıldır süren deplasman galibiyeti hasretine son verme peşinde.

06.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:03
TFF 1. Lig ekibi Ekol Hastanesi , yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacağı 14. hafta maçını kazanarak yaklaşık 1 yıldır süren deplasman galibiyeti hasretine son verme peşinde.
Ekol Hastanesi Balıkesirspor, deplasmandaki son galibiyetini 10 Aralık 2018 tarihinde Gaziantep Kulübü karşısında 2-0'lık skorla aldı. Kırmızı-beyazlılar, aradan geçen 362 gün içinde dış sahada hiçbir mücadeleyi kazanamadı.
Rakip sahalarda mücadele verdiği son bin 350 dakikada galibiyet sevinci yaşayamayan Balıkesirspor'da Ali Tandoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ramazan Kurşunlu getirildi.
Balıkesirspor, yeni teknik direktörü yönetiminde 1 yıllık deplasman fobisini yenmeye çalışacak.
15 deplasmanda hiç kazanamadı
Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından ligde 15 deplasman müsabakasına çıkan Balıkesirspor, bu karşılaşmaların 12'sini kaybederken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, son 15 dış saha maçında Hatayspor'a 3-0, Altınordu'ya 1-0, Osmanlıspor'a 1-0, Ümraniyespor'a 2-0, Altay'a iki kez 1-0, Boluspor'a 1-0, Gençlerbirliği'ne 1-0, Denizlispor'a 1-0, Adana Demirspor'a iki kez 2-0, Keçiörengücü'ne 1-0 ve Ekol Göz Menemenspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olurken, İstanbulspor'la 2-2, Bursaspor'la da 0-0 berabere kaldı.
Dağlı: "Balıkesirspor yeni bir yükselişte"
Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 maçtır deplasmanda galibiyet alamadıklarını ve bu şanssızlığı kırmak istediklerini söyledi.
Yarın rakip sahada oynayacakları Fatih Karagümrük maçını kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Dağlı, "Yeni teknik direktörümüz takımımıza yeni bir heyecan getirecektir. Futbolcularımız da çok iyi hazırlandılar. Bir yıl sonra ilk defa deplasmanda maç almayı hedefliyoruz. Allah'ın izniyle yarın oynayacağımız maçı alarak, herkese kendimizi göstermek istiyoruz. Balıkesirspor yeni bir yükselişte. Taraftarlarımızın maça gelerek destek vermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın saat 16.30'da Vefa Stadı'nda Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.
Balıkesirspor, 1 yıllık deplasman galibiyeti hasretine son vermek istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Balıkesirspor, Futbol, Güncel

Kaynak: AA


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