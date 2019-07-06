06.07.2019 10:07
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Balıkesirspor, Ali Tandoğan ile anlaştı

Balıkesirspor, Ali Tandoğan ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Teknik Direktör Ali Tandoğan ile prensip anlaşmasına vardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Teknik Direktör Ali Tandoğan ile prensip anlaşmasına vardı.

Ali Tandoğan'la teknik adamlık koltuğu için prensipler ve ana ilkeler konusunda anlaşmaya varan Balıkesirspor, önümüzdeki hafta içinde resmi imzaları atacak. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Teknik heyet konusunda sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde bir süredir görüşmekte olduğumuz Ali Tandoğan ve ekibi ile prensipler ve ana ilkeler konusunda anlaştık. Bütün detayları netleştirdikten sonra önümüzdeki hafta başında resmi imzayı atmak üzere hoca ve ekibini Balıkesir'e davet edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesirspor, Ali Tandoğan, Spor

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