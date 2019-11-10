Haberler » Güncel » Balıkesirspor-Altınordu maçının ardından - Mustafa Ati Göksu / Hüseyin Eroğlu - Haber

Balıkesirspor-Altınordu maçının ardından - Mustafa Ati Göksu / Hüseyin Eroğlu

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan Balıkesirspor'un teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, taraftar desteğinin kendilerine katkı sağlayacağını söyledi.

10.11.2019 23:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 23:24
TFF 1. Lig'in 11. haftasında ile 0-0 berabere kalan 'un teknik sorumlusu Mustafa Ati , taraftar desteğinin kendilerine katkı sağlayacağını söyledi.
Göksu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maçın ilk yarısında rakiplerinin daha etkili oynadığını dile getirdi.
Son 25 dakikada oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ifade eden Göksu, şöyle konuştu:
"O ara gol bulabilseydik, belki galibiyetle ayrılırdık. Futbol açısından iki takım da iyi mücadele etti. Demek ki böyle genç ekiplere karşı daha çok çalışmamız lazım. Milli maç arasında daha çok çalışıp, ilerleyen haftalarda puan ve puanlar alarak ilk altıda olmamız lazım ki öyle olacağını da düşünüyorum. Taraftarlarımızın desteği devam ettiği müddetçe yukarılarda kalacağız."
Eroğlu: "Pozisyon vermeden maçı bitirdik"
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligde istedikleri konumda olmadıklarını ve acil üç puana ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Eroğlu, maça iyi hazırlandıklarını anlatarak, "Takımın genç olması, yaş ortalamamızın düşük olması, zaman zaman o ivmeyi yakalamamızı zorlaştırıyor. Skor almakta zorlanıyoruz. Geride kalan maçların birçoğunda galibiyete yakın taraftık ama skor üretemediğin zaman da kazanamıyorsun." diye konuştu.
Çok güzel bir maç oynadıklarını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:
"Bugün gerçekten maçın sonuna kadar oyuna hakim olan, pas trafiğini iyi kuran takım bizdik. Topu ön bölgeye taşıdıktan sonra fırsatları sonuçlandıramadığımız için kazanamadık. Takım savunmasını da iyi yaptık. Özellikle iç sahada çok adamla gelen rakibe karşı pozisyon vermeden maçı bitirdik. Pozisyonları değerlendirebilseydik, buradan üç puanla dönebilirdik. Milli takım arası bizim için çok önemli. Belki 3 puanı alamadık ama bu oyun bizi son 6 haftaya çok başarılı taşıyacaktır."
Balıkesirspor-Altınordu maçının ardından - Mustafa Ati Göksu / Hüseyin Eroğlu

Balıkesirspor, Altınordu, Göksu, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:06 Batman'da askeri araç devrildi: 7 yaralı
00:06 Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması...
00:05 ÇAPA'DA KAFEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ -2
00:05 Batman'da askeri araç devrildi: 3'ü ağır 7 yaralı
00:05 Çapa'da kafede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü -2
00:02 Türkiye kökenli bir siyasetçi, Almanya'da ilk kez büyükşehir belediye başkanı oldu
23:00 Romanlar 'Güzel Parti'yi kuruyor: 5.5 milyon oyumuz var
22:38 Fatih'te kanlı infaz! Kafede oturan adamı kurşun yağmuruna tuttu
22:27 Para karşılığında öğrencilerin devamsızlıklarını silen kişi tutuklandı
21:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
11.11.2019 00:13:35