Balıkesirspor Baltok, Altay Maçına Hazır

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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, yarın deplasmanda karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.Balıkesirspor Baltok, ligin 24'üncü haftasında, yarın deplasmanda İzmir ekiplerinden Altay ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma için bugün yola çıkan Balıkesir ekibinde, sarı kart cezalısı olan Tomislav Glumac forma giyemeyecek. Sakat oyuncu bulunmayan Balıkesirspor Baltok takımı, bu akşam İzmir'de son antrenmanını yapacak. - Balıkesir