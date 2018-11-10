10 Kasım 2018, 22:00
»»

Balıkesirspor Baltok - Gençlerbirliği: 3-1

Balıkesirspor Baltok - Gençlerbirliği: 3-1

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Balıkesirspor Baltok, Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.



Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Balıkesirspor Baltok, Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, İlker Takpak, Cemil Tunç

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan (Dk. 84 Foxi), Furkan Çil (Dk. 72 Muhammed Ali Doğan), Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk (Dk. 90 1 Cüneyt Köz), Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yasin Pehlivan (Dk. 42 Bekir Yılmaz), Ahmet İlhan Özek (Dk. 84 Nadir Çiftçi), Sessegnon, Mert Nobre (Dk. 77 Deniz Yılmaz), Dos Santos, Arnason, Selçuk Şahin, Alper Uludağ, da Silva

Goller: Dk. 26 Nizamettin Çalışkan, Dk. 89 Oğuz Yılmaz, Dk. 90 3 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), Dk. 59 Mert Nobre (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 41 Otoo, Dk. 58 Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok), Dk. 53 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği) 



Nizamettin Çalışkan,Balıkesirspor,Gençlerbirliği

YORUMLAR