Balıkesirspor Baltok - Gençlerbirliği: 3-1

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Balıkesirspor
Baltok, Gençlerbirliği
'ni 3-1 yendi.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Hakan Ceylan
, İlker Takpak
, Cemil Tunç
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan
(Dk. 84 Foxi), Furkan Çil (Dk. 72 Muhammed Ali Doğan
), Abdulkadir Özgen
, Sedat Şahintürk (Dk. 90 1 Cüneyt Köz
), Okan Alkan
, Oğuz Yılmaz
, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir
, Cumali Bişi
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan
, Ahmet Oğuz
, Yasin Pehlivan
(Dk. 42 Bekir Yılmaz), Ahmet İlhan Özek
(Dk. 84 Nadir Çiftçi), Sessegnon, Mert Nobre
(Dk. 77 Deniz Yılmaz
), Dos Santos
, Arnason, Selçuk Şahin
, Alper Uludağ
, da Silva
Goller: Dk. 26 Nizamettin Çalışkan, Dk. 89 Oğuz Yılmaz, Dk. 90 3 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), Dk. 59 Mert Nobre (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 41 Otoo, Dk. 58 Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok), Dk. 53 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)
Nizamettin Çalışkan,Balıkesirspor,Gençlerbirliği
10 Kasım 2018 Cumartesi 22:00