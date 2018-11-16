Balıkesirspor Baltok Maçı Bizim İçin Dönüm Noktası Olacak"

Kardemir Karabükspor
Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel
, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Balıkesirspor
Baltok ile yapacakları karşılaşmanın çok önemli olduğunu söyledi.
Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak düştükleri zor durumdan çıkmak için hem ekonomik hem de sportif açıdan var güçleriyle mücadele ettiklerini söyledi.
Sahalarında oynayacakları Balıkesirspor Baltok maçının kendileri için çok önemli olduğu anlatan Yüksel, "Balıkesirspor Baltok maçı bizim için dönüm noktası olacak. Bu maçı alarak bir başlangıç yapmak, galibiyetle tanışmak ve yolumuza daha moralli devam etmek istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz var ancak şansızlığımızı da kırmamız lazım." diye konuştu.
Bu önemli maçta taraftara büyük iş düştüğüne dikkati çeken Yüksel, herkesin maça gelip takıma sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.
Hazırlıklar sürüyor
Kardemir Karabükspor, 23 Kasım Cuma günü Balıkesirspor Baltok ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Çamlık
Tesisleri'nde teknik direktör Levent Açıkgöz yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Pas ve şut çalışmasıyla devam eden 2 saatlik idman, yarı sahada çift kale maçla son buldu.
Sakatlığı süren Berkay
Yılmaz ve Yusuf Akbulut
'un katılmadığı çalışmada, Emre Eser takımdan ayrı koşu yaptı.
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