23 Kasım 2018, 09:07
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Balıkesirspor Baltok Pfdk'ya Sevk Edildi

Balıkesirspor Baltok Pfdk

TFF Hukuk Muşavirliği, 22.11.2018 tarihli kararında 23 futbolcu menajeri, 23 kulüp ve 15 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

TFF Hukuk Muşavirliği, 22.11.2018 tarihli kararında 23 futbolcu menajeri, 23 kulüp ve 15 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Spor Toto 1.ligde mücadele eden Balıkesirspor Baltok da talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. - BALIKESİR Türkiye Futbol Federasyonu,Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
23 Kasım 2018 Cuma 09:07



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