Balıkesirspor Baltok'ta görev dağılımı yapıldı

Kaynak: İHA

Spor Toto 1.Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'ta Kadir Dağlı başkanlığındaki yönetimde görev dağılımı yapıldı. Kırmızı-beyazlılarda yeni yönetimin görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti.Kadir Dağlı: BaşkanUmut Kırtıl: As Başkan ve Futbol Şube SorumlusuFahrettin Şahan: 2. BaşkanSadettin Altın: As Başkan ve Taraftar SorumlusuSezer Kapmaz: As Başkan ve Mali İşler SorumlusuSezgin Dedeoğlu: Genel KaptanMehmet Demiraslan: Basın SözcüsüFerit Gündoğdu : Basın SözcüsüMert Diker: Hukuk İşleri SorumlusuMurat Atiler: Hukuk İşleri SorumlusuHidayet Çoban: Sağlık İşleri SorumlusuAlper Şayakçı: Reklam-Pazarlama, Store ve Akreditasyon SorumlusuTarık Erkan: Tesis SorumlusuTibet Ağıroğlu: Tesis Sorumlusu İsmail Emre Çiçek: Alt Yapı SorumlusuAli Cihangir Emek: Yönetim Kurulu ÜyesiFuat Koç: Yönetim Kurulu ÜyesiMustafa Çanakçı : Yönetim Kurulu ÜyesiSefer Coşkun: Yönetim Kurulu ÜyesiTayfun Deniz: Yönetim Kurulu ÜyesiUğur Atak: Yönetim Kurulu Üyesi - BALIKESİR