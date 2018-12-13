Balıkesirspor Baltok'ta Maddi Kriz

13 Aralık 2018 Perşembe 15:26



13 Aralık 2018 Perşembe 15:26

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'ta Teknik Direktör Giray açıklamalarda bulundu.Teknik Direktör Giray Bulak maddi sıkıntılardan dert yandı. Balıkesirspor'un meselelerinin göz ardı edilemeyeceğini aktaran Bulak, şehrin dinamiklerinin de yer aldığı bir komisyonun kurulması gerektiğinin altını çizdi. Çaykur Rizespor ve Gazişehir Gaziantep maçlarında alınan galibiyetlerden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Bulak, "Çaykur Rizespor ile oynanan kupa maçında az süre alan isimleri değerlendirdik. Rövanş maçında da aynısını yapmaya düşünüyoruz. Belki kadro derinliğimiz yok ama oyun tarzımızı sürekli hale getirdik. Onlara oynama imkanı verirken bize de katkı sağlayacaklar oyunları tespit edeceğiz. İlk yarının bitmesine 2 hafta kaldı. Geçen hafta iyi oynadık, iyi sonuç aldık. Çocuklara teşekkür ediyorum. Her şeylerini ortaya koydular, başarılı oldular. Konsantre olduğumuz zaman yenemeyeceğimiz takım yok. Ama bir parça farklı düşündüğümüz zaman alt sıradaki takımlara puan kaybediyoruz" dedi.16. haftada cumartesi günü oynanacak olan Adana Demirspor maçına da değinen Bulak, "Cumartesi günü Adana Demirspor ile oynayacağız. Ligin iyi ekiplerinden. Saygı duyulacak bir ekip. Kendilerini iyi ağırlayacağız. Bu maçı çok önemsiyoruz. İnşallah iyi bir sonuç alacağız. Bütün gayretimiz kazanma üzerine olacak. Çünkü kendimizi ve rakipleri biliyoruz. Cumartesi günü oynayacağız. Taraftarımız gelir mi bilmiyorum ama gelirlerse çok farklı bir takım görüntüsü mutlaka çizeceğiz. Glumac, Sedat ve Cumali sarı kart cezalıları oldukları için bu maçta oynayamayacaklar" açıklamasında bulundu.Bulak, "Sorunlarımız var. Bunu şehrin bilmesi lazım. Yöneticiler biliyor ama söyleyemiyorlar. Bu şehirde Balıkesirspor Takımı bu kadar yalnız olmamalı. Sadece yöneticilerin sırtına yük binmemeli. Bu Valimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, adaylara ve şehrin dinamiklerine sesleniyorum. Böyle olmamalı. Bu çocukların ödemeleri var. Aşağı yukarı geneli federasyona başvurdular. Bu, bu çocukların ayıbı değildir. Bu şehirde bu durum 2-3 senedir yaşanıyor. Demek ki şehir duyarsız kalıyor. Vali Beyin ön ayak olması lazım. Bu şehrin büyüğü şu anda kendisidir. Bir komisyon oluşturulmalı. Balıkesir'in gururu Balıkesirspor'dur. Hiçbir siyaset burada Balıkesirspor'u göz ardı edemez" dedi.Balıkesirspor Baltok Basın Sözcüsü Kemal Büyükakın da alacakları olan futbolcuların federasyona başvurduğunu belirterek, "Futbolcularımızın federasyona gitmeleri en doğal hakları. Bizler de üzerimize düşenleri yerine getirmek için şehrin dinamiklerine giderek onlarla görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz. Şu anda acil ödenmesi gereken para 3 milyon TL ve bunu ay sonuna kadar bulmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - BALIKESİR