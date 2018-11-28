Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor: 0-1

STAT: Balıkesir
Atatürk
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç
, Kamil Çetin
, Hüseyin Aylak
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic, Nizamettin Çalışkan
, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen
, Sedat Şahintürk, Okan Alkan
, Oğuz Yılmaz
, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir
, Cumali Bişi
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Vasilogiannis, Martires, Emircan Altıntaş
, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu
, Mücahit Albayrak, Tarık Tekdal, Madinda (Dk. 90 Muhammed Gönülaçar)
GOLLER: Dk. 89 Madinda (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: . 63 Glumac, Cumali Bişi (Balıkesirspor
Baltok) - Tarık Tekdal, . 87 Appindangoye (Ümraniyespor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 5'inci haftasında 17 Eylül
tarihinde oynanan ve hakeme saldırı nedeniyle ertelenen Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor maçı, 46'ncı dakikadan itibaren devam etti.
İkinci yarısı oynanan mücadelede Ümraniyespor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.
Mustafa Kemal Atatürk,Balıkesir,Balıkesirspor
28 Kasım 2018 Çarşamba 20:46