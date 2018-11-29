29 Kasım 2018, 00:12
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Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor: 0-1

Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor: 0-1

Hakeme saldırı nedeniyle 17 Eylül'de yarıda kalan Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakası kaldığı yerden devam etti. Maç Ümraniyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 17 Eylül'de oynanan ve hakeme saldırı nedeniyle yarıda kalan Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakasına, 46. dakikadan devam edildi.

Sadece ikinci yarısı oynanan mücadelede Ümraniyespor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yendi.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Kamil Çetin, Hüseyin Aylak

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Vasilogiannis, Martires, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Mücahit Albayrak, Tarık Tekdal, Madinda (Dk. 90 Muhammed Gönülaçar)

Goller: Dk. 89 Madinda (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Glumac, Dk. 89 Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok), Dk. 66 Tarık Tekdal, Dk. 87 Appindangoye (Ümraniyespor) 

Eylül,Balıkesirspor

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