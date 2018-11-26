Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor Maçına Kaldığı Yerden Devam Edilecek

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 17 Eylül
'de oynanan ve hakeme saldırı nedeniyle yarıda kalan Balıkesirspor
Baltok-Ümraniyespor müsabakasına 46. dakikadan devam edilecek.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonu
Yönetim Kurulu, Balıkesir Atatürk
Stadı'nda oynanan ve ilk yarının bitiminde oyuncular ve hakem heyeti soyunma odasına doğru giderken ev sahibi takımın bir taraftarının hakem Atilla Karaoğlan
'a saldırması üzerine tatil edilen müsabakayla ilgili kararını verdi.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadele, 28 Kasım Çarşamba
günü saat 19.00'da 46. dakikadan itibaren oynanacak.
Karşılaşmada hakem Kutluhan Bilgiç
düdük çalacak. Bilgiç'in yardımcılıklarını Kamil Çetin
ile Hüseyin Aylak
üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cihan Aydın
olacak.
Eylül,Balıkesirspor
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:58