Haberler» Spor» Haber

Balıkesirspor Başkanı'ndan Ali Koç'a ziyaret

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

24.07.2019 18:33 Balıkesirspor Başkanı'ndan Ali Koç'a ziyaret
Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ziyarette Balıkesirspor Kulübünün yönetim kurulu üyesi Alper Sayakçı'nın da yer aldığı belirtildi.
Öte yandan başkan Kadir Dağlı'nın Ali Koç'a Balıkesirspor forması hediye ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe Kulübü, Balıkesirspor, Kadir Dağlı, Ali Koç, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:10   Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi transfer etti
19:08   Sergen Yalçın: UEFA Kupası'nda bir hedefimiz var
19:06   "Tur atlamak istiyoruz"
19:00   Sergen Yalçın: "Çok hazır olduğumuz söylenemez"
18:55   Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı netleşiyor
18:50   Fransa Bisiklet Turu
18:46   EYOF 2019'da judoculardan 3 madalya geldi