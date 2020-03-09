Balıkesirspor, Bursaspor maçında galibiyeti hedefliyor
Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, TFF 1. Lig'in 27. haftasında yarın iç sahada Bursaspor'la yapacakları maça hazır olduklarını belirterek, "Kazanmak için sahaya çıkacağız." dedi.
09.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:12
Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, TFF 1. Lig'in 27. haftasında yarın iç sahada Bursaspor 'la yapacakları maça hazır olduklarını belirterek, "Kazanmak için sahaya çıkacağız." dedi.
Şimşek, kentteki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, Bursaspor maçının çok zor olacağını söyledi.
Bursaspor'un şampiyonluğa oynayan bir takım olduğunu ama son haftalarda düşüş yaşadığını belirten Şimşek, Adanaspor maçından sonra oyuncularıyla konuştuğunu, çok çabuk bir şekilde Bursaspor maçına hazırlanmaya başladıklarını aktardı.
Şimşek, maça ilişkin şöyle konuştu:
"Bursa maçına hazırız, kazanmak için sahaya çıkacağız. İçeride oynadığımız iki maçta bir mağlubiyet bir de beraberliğimiz var. İnşallah bu maç galibiyetle sonuçlanacak. Takımda, Anıl Taşdemir sakat, Mrsic ve Kethevoama cezalı ama sahaya 11 kişi çıkıyor, kimin olduğu önemli değil, kimin nasıl mücadele edeceği önemli."
"Hiç kimse kulübün üstünde değildir"
Bir gazetecinin, kaleci Vukovic'in oynamamasıyla ilgili sorusu üzerine Şimşek, şunları kaydetti:
"Vukovic'in bu takım için yaptıkları unutulmaz. Vukovic'e de kulübün yaptıkları belli. Aşağı yukarı 5 yıldır burada, muhtemelen 1,5 yıldır maddi olarak fazla hak almıyordur ama 3,5 yıldır da kulüpten parasını almıştır. Sezon başında transferin açılmasında kulübe yardımcı olmuş, güzel bir olay ama hiç kimse kulübün üstünde değildir. Herkesin bir yeri vardır. Vukovic, 5-0'lık İstanbulspor maçının ardından cezalı duruma düştü. Atilla oynadı, bana göre de çok güzel oynadı. O yüzden Atilla'yı kesmek haksızlık olur diye düşünüyorum. Atilla 1,5 yıldır beklemiş, Vukovic de bekleyecek. Vukovic, iyi kaleci, iyi insan ama bu benim tercihim. Herkesin de saygı duymasını bekliyorum."
Taraftarlardan desteği esirgememelerini isteyen Yusuf Şimşek, play-off ile Süper Lig'in hayal olmadığını sözlerine ekledi.
Şimşek, kentteki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, Bursaspor maçının çok zor olacağını söyledi.
Bursaspor'un şampiyonluğa oynayan bir takım olduğunu ama son haftalarda düşüş yaşadığını belirten Şimşek, Adanaspor maçından sonra oyuncularıyla konuştuğunu, çok çabuk bir şekilde Bursaspor maçına hazırlanmaya başladıklarını aktardı.
Şimşek, maça ilişkin şöyle konuştu:
"Bursa maçına hazırız, kazanmak için sahaya çıkacağız. İçeride oynadığımız iki maçta bir mağlubiyet bir de beraberliğimiz var. İnşallah bu maç galibiyetle sonuçlanacak. Takımda, Anıl Taşdemir sakat, Mrsic ve Kethevoama cezalı ama sahaya 11 kişi çıkıyor, kimin olduğu önemli değil, kimin nasıl mücadele edeceği önemli."
"Hiç kimse kulübün üstünde değildir"
Bir gazetecinin, kaleci Vukovic'in oynamamasıyla ilgili sorusu üzerine Şimşek, şunları kaydetti:
"Vukovic'in bu takım için yaptıkları unutulmaz. Vukovic'e de kulübün yaptıkları belli. Aşağı yukarı 5 yıldır burada, muhtemelen 1,5 yıldır maddi olarak fazla hak almıyordur ama 3,5 yıldır da kulüpten parasını almıştır. Sezon başında transferin açılmasında kulübe yardımcı olmuş, güzel bir olay ama hiç kimse kulübün üstünde değildir. Herkesin bir yeri vardır. Vukovic, 5-0'lık İstanbulspor maçının ardından cezalı duruma düştü. Atilla oynadı, bana göre de çok güzel oynadı. O yüzden Atilla'yı kesmek haksızlık olur diye düşünüyorum. Atilla 1,5 yıldır beklemiş, Vukovic de bekleyecek. Vukovic, iyi kaleci, iyi insan ama bu benim tercihim. Herkesin de saygı duymasını bekliyorum."
Taraftarlardan desteği esirgememelerini isteyen Yusuf Şimşek, play-off ile Süper Lig'in hayal olmadığını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Balıkesirspor, Bursaspor maçında galibiyeti hedefliyor
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Yusuf Şimşek, Bursaspor, Güncel
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