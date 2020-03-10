Balıkesirspor - Bursaspor maçının ardından
- Balıkesirspor - Bursaspor maçının ardından Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: "İlk yarıda yediğimiz goller oyun düzenimizi bozdu" Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı" TFF 1. Lig'in 27.
10.03.2020 22:47 | Son Güncelleme: 10.03.2020 22:49
- Balıkesirspor - Bursaspor maçının ardındanBalıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: "İlk yarıda yediğimiz goller oyun düzenimizi bozdu"Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı"
BALIKESİR - TFF 1. Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor sahasında Bursaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik adamları müsabakayı değerlendirdi. İlk olarak konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Bursaspor'u tebrik ediyorum. Biz yarından itibaren Altınordu maçına hazırlanacağız" dedi. Şimşek, 3-1 mağlup oldukları Bursaspor maçının arından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda yedikleri 2 golün oyun düzenlerini bozduğunu söyledi.Gollerden sonra bir şeyler yapmaya çalıştıklarını anlatan Şimşek, şöyle konuştu: "İkinci yarı oyuncularıma, 'maçı kaybedebilir ama en azından mücadelenizden vazgeçmeyin' dedim. İkinci yarı ellerinden geleni yaptılar. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Zaten kadromuz belli, neredeyse 10 oyuncumuz hiç değişmiyor. Oyuncularımızda yorgunluk var ama ben yinede hepsine teşekkür ediyorum. Ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştılar. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Biz yarından itibaren Altınordu maçına hazırlanacağız."Bursaspor cephesiBursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise rakipleri Hatayspor ve Erzurumspor'un kaybetmesiyle bu maçı daha istekli oynadıklarını dile getirdi.Üzülmez, son 4 haftalık periyotta kötü oynamamalarına rağmen kaybettikleri maçların olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bugün oyunun başından sonuna kadar koşan, mücadele eden, isteyen, coşkulu oynayan bir Bursaspor vardı. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Son viraja girdiğimiz bu dönemde kazandığımız bu maç inşallah bundan sonraki maçlar için seri yakalamak adına bizim için moral ve motivasyon olarak iyi olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki haftalarda sonuç mu? oyun mu? derseniz ben sonuç derim. Oyun ve sonuç tabii ki bizi mutlu eder ama bu haftalar kayıp yaşamamamız gereken haftalar."Üzülmez, önümüzdeki hafta oynayacakları Boluspor karşılaşmasını da taraftarlarının desteğiyle kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.
BALIKESİR - TFF 1. Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor sahasında Bursaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik adamları müsabakayı değerlendirdi. İlk olarak konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Bursaspor'u tebrik ediyorum. Biz yarından itibaren Altınordu maçına hazırlanacağız" dedi. Şimşek, 3-1 mağlup oldukları Bursaspor maçının arından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda yedikleri 2 golün oyun düzenlerini bozduğunu söyledi.Gollerden sonra bir şeyler yapmaya çalıştıklarını anlatan Şimşek, şöyle konuştu: "İkinci yarı oyuncularıma, 'maçı kaybedebilir ama en azından mücadelenizden vazgeçmeyin' dedim. İkinci yarı ellerinden geleni yaptılar. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Zaten kadromuz belli, neredeyse 10 oyuncumuz hiç değişmiyor. Oyuncularımızda yorgunluk var ama ben yinede hepsine teşekkür ediyorum. Ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştılar. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Biz yarından itibaren Altınordu maçına hazırlanacağız."Bursaspor cephesiBursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise rakipleri Hatayspor ve Erzurumspor'un kaybetmesiyle bu maçı daha istekli oynadıklarını dile getirdi.Üzülmez, son 4 haftalık periyotta kötü oynamamalarına rağmen kaybettikleri maçların olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bugün oyunun başından sonuna kadar koşan, mücadele eden, isteyen, coşkulu oynayan bir Bursaspor vardı. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Son viraja girdiğimiz bu dönemde kazandığımız bu maç inşallah bundan sonraki maçlar için seri yakalamak adına bizim için moral ve motivasyon olarak iyi olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki haftalarda sonuç mu? oyun mu? derseniz ben sonuç derim. Oyun ve sonuç tabii ki bizi mutlu eder ama bu haftalar kayıp yaşamamamız gereken haftalar."Üzülmez, önümüzdeki hafta oynayacakları Boluspor karşılaşmasını da taraftarlarının desteğiyle kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Balıkesirspor - Bursaspor maçının ardından
Etiketler : İbrahim Üzülmez, Balıkesirspor, Bursaspor, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık
Spor
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Spor
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Spor
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Spor
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Spor
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Spor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor