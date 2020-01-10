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Balıkesirspor'da 6 futbolcu takımdan ayrıldı, devre arası kamp iptal edildi

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, Foxi Kethewoama'nın kampa katılmadığı, Doğa İşeri, Okan Alkan, Furkan Çil, Oğuzhan Çapar ve Atilla Özmen'in ise takımdan ayrıldığı belirtildi.

10.01.2020 09:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:32Balıkesirspor'da 6 futbolcu takımdan ayrıldı, devre arası kamp iptal edildi
Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Ekol Hastanesi 'da, Foxi Kethewoama'nın kampa katılmadığı, Doğa İşeri, Okan Alkan, Furkan Çil, Oğuzhan Çapar ve Atilla Özmen'in ise takımdan ayrıldığı belirtildi.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, takımda eski dönem alacakları nedeniyle federasyona başvuran futbolcuların bulunduğu kaydedildi.
Ödeme zamanında yapılamadığı için Doğa İşeri'nin arkadaşlarına veda ederek takımdan ayrıldığı, Foxi Kethewoama'nın ise kampa hiç katılmadığı bildirildi.
Futbolculardan Okan Alkan, Furkan Çil, Oğuzhan Çapar ve Atilla Özmen'in de fesih haklarını kullanacaklarını belirttikleri aktarılarak, açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu olumsuz gelişmeler üzerine takımımızda kalan futbolcular ve teknik ekibimiz bir araya gelerek toplantı yapmışlardır. Yapılan toplantı sonrası yaşanan bu olumsuz durum nedeniyle teknik ekibimiz, futbolcularımız öncelikle yarın yapılacak Yukatel Denizlispor hazırlık maçına çıkmak istemediklerini ve maçın iptal edilmesini, sonrasında ise hazırlık kampının bu şartlarda devam etmesinin anlamsız olduğunu belirtmeleri üzerine hazırlık kampımızın 10 Ocak 2020 tarihinde sona erdirilmesine karar verilmiştir."

Balıkesirspor, Atilla Özmen, Okan Alkan, Spor

Kaynak: AA

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