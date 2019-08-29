Haberler» Spor» Haber

Balıkesirspor'da Altay maçı hazırlıkları

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü.

29.08.2019 19:28 Balıkesirspor'da Altay maçı hazırlıkları
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idmanda, daha sonra 5'e 2 pas çalışmasına geçildi.
Kırmızı-beyazlı ekip, tek kaleye karşı hücum organizasyonunun ardından taktik çalıştı.
Balıkesirspor'un kaptanı Okan Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altay maçından puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.
Okan, çok koştuklarını ve mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Altay deplasmanı bizim için zor olacak. İstediğimiz sonuç için mücadeleyi ortaya koyarsak, çok iyi bir puanla döneceğimize inanıyorum. Tecrübeli arkadaşlarımız ve takıma katılan gençlerle beraber iyi bir uyum yakaladık. Bunu sahaya yansıttığımız zaman iyi puan ve sonuç alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
Öte yandan, 2 yıl önce transfer edilen Balıkesirspor'un Ganalı oyuncusu Mahatma Otoo, kırmızı-beyazlı takımla 1 yıllık daha sözleşme imzaladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Altay, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:09   Hakan çalhanoğlu'nun golü milan'a galibiyeti getirdi
20:59   Genç boksörlerin Kastamonu kampı sona erdi
20:55   Galatasaray, Falcao için TT Stadı'nda imza töreni düzenleyecek!
20:54   Artistik Cimnastik Dünya Kupası
20:52   Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında! İlk 11'ler belli oldu
20:46   Pamukkale'de ralli heyecanı
20:42   Metehan güçlü, rennes'te