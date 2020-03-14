Balıkesirspor'da oyuncular mali sorunlara dikkat çekti
TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da profesyonel olarak forma giyen futbolcular yaptıkları ortak bir açıklama ile kulübün mali sorunlarına dikkat çektiler.
14.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:47
TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor 'da profesyonel olarak forma giyen futbolcular yaptıkları ortak bir açıklama ile kulübün mali sorunlarına dikkat çektiler.
Balıkesirsporlu futbolcular yayınladıkları bir bildiri ile kulübün Andrija Vukovic'e olan paranın büyük bir kısmını ödemediğini ve kendilerinin de ödenmeyen maç primleri olduğunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bu şartlar altında takdir edersiniz ki her insanın bir dayanma gücü vardır. Kulübümüzün içinde bulunduğu sarmaldan çıkabilmesi bundan sonrada var olabilmesi için şehrin bütün paydaşlarının bu konuda daha duyarlı olması gerektiğinin kanaatindeyiz.
Balıkesirsporlu Profesyonel Futbolcular olarak gördüğümü: lüzum üzerine siz sevgili Balıkesir halkına, şehrin ileri gelenlerine ve medya nensuplarına içinde bulunduğumuz durum hakkında bilgilendirme yapmamız kaçınılmaz olmuştur. Büyük fedakarlıklarla buraya kadar getirdiğimiz Balıkesirsporumuzun son senelerde çektiği ekonomik sıkıntılar hepinizin malumudur.
Sezon başından beri futbolculara çok cüzi miktarda ödeme yapılmış olup alacaklarımızın büyük bölümünü tahsil edememekteyiz, hatta bazı oyuncu arkadaşlarımızın 2 senelik alacakları bulunmaktadır. Ayrıca takım kaptanlarımızdan Andrija VUKOVIC'in Nuno Andre da Silva COELHO adlı FIFA Dosyası için cebinden kulübümüze vermiş olduğu 450.000.00TL (Dört Yüz Elli Bin TL) paranın büyük bir kısmı kendisine ödenememiştir. 17 Şubat 2020 tarihinde kulübümüzün düzenlemiş olduğu forma gecesinde taahhüt edilen rakamın önemli bir bölümü de tahsil edilememiştir. Halen ödenmeyen maç primleri de olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu şartlar altında takdir edersiniz ki her insanın bir dayanma gücü vardır. Biz Balıkesirsporlu Profesyonel Futbolcular olarak artık bu eşiği aştık bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız. Bizimde sorumlu olduğumuz ailelerimiz ve sevenlerimiz var.
Sonuç olarak kulübümüzün içinde bulunduğu sarmaldan çıkabilmesi bundan sonrada var olabilmesi için şehrin bütün paydaşlarının bu konuda daha duyarlı olması gerektiğinin kanaatindeyiz. Sorunlarla yüzleşmenin tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Bizler Geçici BALIKESIRSPOR Kalıcı." - BALIKESİR
Balıkesirsporlu futbolcular yayınladıkları bir bildiri ile kulübün Andrija Vukovic'e olan paranın büyük bir kısmını ödemediğini ve kendilerinin de ödenmeyen maç primleri olduğunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bu şartlar altında takdir edersiniz ki her insanın bir dayanma gücü vardır. Kulübümüzün içinde bulunduğu sarmaldan çıkabilmesi bundan sonrada var olabilmesi için şehrin bütün paydaşlarının bu konuda daha duyarlı olması gerektiğinin kanaatindeyiz.
Balıkesirsporlu Profesyonel Futbolcular olarak gördüğümü: lüzum üzerine siz sevgili Balıkesir halkına, şehrin ileri gelenlerine ve medya nensuplarına içinde bulunduğumuz durum hakkında bilgilendirme yapmamız kaçınılmaz olmuştur. Büyük fedakarlıklarla buraya kadar getirdiğimiz Balıkesirsporumuzun son senelerde çektiği ekonomik sıkıntılar hepinizin malumudur.
Sezon başından beri futbolculara çok cüzi miktarda ödeme yapılmış olup alacaklarımızın büyük bölümünü tahsil edememekteyiz, hatta bazı oyuncu arkadaşlarımızın 2 senelik alacakları bulunmaktadır. Ayrıca takım kaptanlarımızdan Andrija VUKOVIC'in Nuno Andre da Silva COELHO adlı FIFA Dosyası için cebinden kulübümüze vermiş olduğu 450.000.00TL (Dört Yüz Elli Bin TL) paranın büyük bir kısmı kendisine ödenememiştir. 17 Şubat 2020 tarihinde kulübümüzün düzenlemiş olduğu forma gecesinde taahhüt edilen rakamın önemli bir bölümü de tahsil edilememiştir. Halen ödenmeyen maç primleri de olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu şartlar altında takdir edersiniz ki her insanın bir dayanma gücü vardır. Biz Balıkesirsporlu Profesyonel Futbolcular olarak artık bu eşiği aştık bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız. Bizimde sorumlu olduğumuz ailelerimiz ve sevenlerimiz var.
Sonuç olarak kulübümüzün içinde bulunduğu sarmaldan çıkabilmesi bundan sonrada var olabilmesi için şehrin bütün paydaşlarının bu konuda daha duyarlı olması gerektiğinin kanaatindeyiz. Sorunlarla yüzleşmenin tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Bizler Geçici BALIKESIRSPOR Kalıcı." - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Spor
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