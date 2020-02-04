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Balıkesirspor'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu'yla yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile yollar ayrıldı.

04.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:20Balıkesirspor'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu'yla yollar ayrıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi 'da teknik direktör Ramazan ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla teknik sorumlu Kurşunlu ve ekibiyle yolların ayrıldığı belirtildi.
Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurşunlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fırat Gül'ün getirileceğini söyledi.
Dağlı, Gül için yarın saat 14.00'te kulüp tesislerinde imza töreni yapacaklarını kaydetti.
Ligin 13. haftasında Ali Tandoğan'ın görevden ayrılması sonrası takımın başına getirilen Ramazan Kurşunlu, kırmızı-beyazlı ekiple çıktığı 7 maçta, 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. Balıkesir temsilcisi, Kurşunlu yönetiminde kalesinde 9 gol görürken, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

Balıkesirspor, Kurşunlu, Spor

Kaynak: AA

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