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Balıkesirspor'da Tomislav Glumac takımdan ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da 5 yıldır forma giyen defans oyuncusu Tomislav Glumac'la yollar ayrıldı.

26.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:48 Balıkesirspor'da Tomislav Glumac takımdan ayrıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi 'da 5 yıldır forma giyen defans oyuncusu Tomislav Glumac'la yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hırvat oyuncu Glumac'ın kendi isteğiyle sözleşmesini feshettiği belirtildi.
Açıklamada, "Balıkesirspor için büyük emek sarf eden futbolcumuza bundan sonraki futbol yaşamında başarılar, aile bireyleri ile birlikte ömür boyu sağlık ve mutluluklar dileriz. Profesyonel sporcu duruşuyla herkesin gönlünü kazanan Tomislav Glumac kardeşimize Balıkesirspor Kulübü kapılarının her zaman ardına kadar açık olduğunu belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Tomislav Glumac, Balıkesirspor, Spor

Kaynak: AA

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