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Balıkesirspor'dan Glumac için veda paylaşımı

Balıkesirspor Kulübü, sözleşmesini fesheden Tomislav Glumac için bir mesaj paylaştı.

26.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:12 Balıkesirspor'dan Glumac için veda paylaşımı
Kulübü, sözleşmesini fesheden Tomislav Glumac için bir mesaj paylaştı. Mesajda, "Glumac'a kapımız her zaman açık" denildi.

Balıkesirspor Kulübü sosyal medya hesabından Tomislav Glumac'ın ayrılmasıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Balıkesirspor Kulübü forması ile 5 sezon boyunca mücadele eden futbolcumuz Tomislav Glumac 25 Aralık 2019 tarihi itibariyle şahsi kararı ile sözleşmesini feshetmiştir. Değerli formamızı her zaman kazanma azmi ve başarısı için terleten, maddi, manevi büyük fedakarlıklar gösteren, kendi evim dediği Balıkesirspor camiasına büyük emek sarf eden futbolcumuza bundan sonraki futbol hayatında başarılar, aile fertleri ile birlikte ömür boyu sağlık, mutluluklar dileriz. Profesyonel sporcu duruşu ile herkesin gönlünü kazanan Tomislav Glumac kardeşimize Balıkesirspor Futbol Kulübü kapılarının ardına kadar her zaman açık olduğunu belirtmek isteriz." - BALIKESİR

Tomislav Glumac, Balıkesirspor, Spor

Kaynak: İHA

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