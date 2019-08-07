Haberler» Spor» Haber

Balıkesirspor'dan transfer yasağı açıklaması

Balıkesirspor Kulübü, transfer yasağının kalktığı şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

07.08.2019 16:41 Balıkesirspor'dan transfer yasağı açıklaması
Balıkesirspor Kulübü, transfer yasağının kalktığı şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada transfer yasağının kalkmasıyla ilgili olarak çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sosyal medyada transfer yasağımızın kalktığı şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. TFF, UÇK dosyaları, alacaklı olan futbolcu ve teknik adamlar ile FIFA nezdindeki dosyamızın güncel durumu ile ilgili görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir. Transfer yasağının kalkması ve transfer tahtasının açılması halinde konu, ivedilikle kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bunum dışında resmi sitemiz dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini rica ederiz." - BALIKESİR

Balıkesirspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:55   Ju Jitsuda Afyonkarahisar'da 10 madalya
18:55   Bire bir: Fernandinho vs Ederson
18:55   Altınordu yeni sezon forması
18:55   2019-20 Takım Profili: Dinamo Zagreb
18:55   2019-20 Takım Profili: FC Nantes
18:55   Espanyol Lurzen Kravatının Önünde İsviçre'ye Geldi
18:55   Ochoa, Club América'ya geri döndü.