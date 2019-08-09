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Balıkesirspor hazırlık maçında Somaspor'a kaybetti 2-3

TFF 1.lig takımlarından Balıkesirspor 3.ligin yeni ekibi Somaspor'u ağırladı.

09.08.2019 21:20 Balıkesirspor hazırlık maçında Somaspor'a kaybetti 2-3
TFF 1.lig takımlarından Balıkesirspor 3.ligin yeni ekibi Somaspor'u ağırladı. Ali Hikmet Paşa Futbol Tesislerinden oynanan karşılaşmadan konuk ekip Somaspor 3-2 galip ayrıldı.

Balıkesirspor'un gollerini 74 ve 90+1.dakikada penaltıdan Okan Alkan kaydederken konuk ekip Somaspor'a galibiyeti getiren golleri 12'de Mehmet Uysal, 77'de Çağlayan Gülügen ve 88'de Bilal Şeflek kaydetti.

Saha: AHP 3 Nolu saha

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ahmet Ayaz, Kadir Beyaz, Ahmet Balkan

Balıkesirspor: Andirja Vukovic, Okan Alkan, Alperen Erdinç, Çağatay Vatan, Doğa İşeri, Serdar Güncü, Oğuzhan Çapar, Furkan Çil, Celal Emir Dede, Foxi Kethevoama, Rahmi Anıl Başaran

Somaspor: Ömer Kavurkacı, Melih Şencan, Üzeyir Ergün, Muhsin Polat, Oğuzhan Nemli, Yasin Hatipoğlu, Muammer Atalay, Mehmet Bağlı, Mehmet Uysal (Bilal Şeflek), Yusuf Can Abay, Ufuk Çağrı Ünal( Çağlayan Gülügen)

Goller: Dk 74 (P), 90+1 (P) Okan Alkan (Balıkesirspor), Dk 12 Mehmet Uysal, Dk 77 Çağlayan Gülügen, Dk 88 Bilal Şeflek (Somaspor) - BALIKESİR

Balıkesirspor, Mehmet Uysal, Okan Alkan, Çağlayan, Spor

Kaynak: İHA

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