Balıkesirspor Seçim Malzemesi Yapılmamalı"

Kaynak: AA

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz , " Balıkesirspor siyaset üstüdür malzeme edilmemesi lazım. Kongre üyelerine saygısızlık yapılmaması lazım." dedi.Kulüp tesislerini ziyaret eden Yılmaz, yerel seçimler öncesi rakibi Millet İttifakı'nın İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok 'un Balıkesirspor'u seçim malzemesi yaptığını savundu.Mevcut yönetim olmasına rağmen kulüp için başkan adayı olarak Metin Özpınar'ın ismini açıklamasının doğru olmadığını belirten Yılmaz, Balıkesirli bir iş adamı olarak bugüne dek Balıkesirspor'a her zaman sponsor olduğunu dile getirdi.Kurumsallaşması gereken kırmızı-beyazlı kulübe, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde de destek vereceğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:"Bir süreç yaşıyoruz. Seçim atmosferine girildi. Herkes Balıkesirspor'la ilgili düşüncelerini gündeme getiriyor. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim: Balıkesirspor 2. Lig'den 1. Lig'e çıkarken hem kendim hem şirketimle her zaman sponsor oldum. Balıkesirspor'un şehrimizin en büyük marka değeri olduğunu ve siyaset üstü olması gerektiğini söylemişimdir. Ticaret Odası Meclis Başkanlığı yaptığım dönemde de bu konudaki yaklaşımımızı tutumumuz göstermişizdir. Balıkesirspor siyaset üstüdür malzeme edilmemesi lazım. Kongre üyelerine saygısızlık yapılmaması lazım. İhtiyaç duyduk buraya gelmedi çünkü burada hazır bir yönetim varken, birçok sorunla boğuşup takımın moralini yüksek tutmaya çalışırken tabii ki Balıkesirspor'a fedakarlık yapmamış insan sayısı azdır. Siyaset üstü olduğu için bu destekler yapılıyor. Bir belediye başkanı Balıkesirspor'a ancak destek olur. 'Yöneticisini ben belirleyeceğim, şunu ben yapacağım' demek Balıkesirspor'un şahsına saygısızlık olur. Biz buraya sizlere destek olmaya geldik. Mevcut yönetimin ortaya koymuş olduğu performans, irade ve yapmaya çalıştıklarını destekliyoruz. Hem fikir olduğumuz konular da var."Daha sonra konuşan Balıkesirspor Baltok Kulübü Başkanı Mustafa Bahçeci, tesislere gelerek kendilerine destek verip ekonomik sıkıntılar yaşayan Balıkesirspor'a sahip çıktığı için Yılmaz'a teşekkür etti.AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise "Balıkesirspor'umuzu seviyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde daha başarılı günleri hep birlikte yaşayacağız. Bazı zorluklar oluşabilir. Her zaman olur. Bunları hep birlikte aşacağız. Balıkesirspor, Balıkesirlilerindir, Balıkesir'in tamamınındır. 'Hiç kimse benim Balıkesirspor'um' diyemez. İnşallah önümüzdeki dönem biz milletvekilleri ve başkanımla Balıkesirspor'a sahip çıkacağız." diye konuştu.Konuşmaların ardından Kulüp Başkanı Mustafa Bahçeci, Yücel Yılmaz'a takımın imzaladığı formayı hediye etti.