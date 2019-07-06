06.07.2019 10:53
Haberler» Spor» Haber

Balıkesirspor teknik direktör Ali Tandoğan ile anlaştı

Balıkesirspor teknik direktör Ali Tandoğan ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile prensipte anlaştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile prensipte anlaştı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Tandoğan ve ekibiyle prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Anlaşmanın detaylarının daha sonra kamuoyuna duyurulacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teknik heyet konusunda sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde bir süredir görüşmekte olduğumuz Ali Tandoğan ve ekibi ile prensipler ve ana ilkeler konusunda anlaştık. Bütün detayları netleştirdikten sonra önümüzdeki hafta başında resmi imzayı atmak üzere hoca ve ekibini Balıkesir'e davet edeceğiz."
Kırmızı-beyazlı kulüp, geçen sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırmıştı.
Kaynak: AA
Ali Tandoğan, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:44   Demir Grup Sivasspor'un Bolu kampı başladı
12:43   Alanyaspor'a Merih Demiral piyangosu
12:42   'Sen yapamazsın' dediler, şimdi olimpiyatlara gidiyor
12:39   Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
12:31   Fenerbahçe'nin eski scoutu Saffet Akbaş: Kruse, Fenerbahçe'nin aradığı oyuncu değil
12:30   Gazişehir Gaziantepli futbolcular, sağlık kontrolünden geçti
12:29   Nando de Colo: Çok mutluyum