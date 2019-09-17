Haberler » Spor » Haber

Balıkesirspor Türkiye Kupası'nda Van Spor Futbol Kulübü ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.

17.09.2019 15:15Balıkesirspor Türkiye Kupası'nda Van Spor Futbol Kulübü ile eşleşti
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Balıkesirspor 3. turda TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Van Spor Futbol Kulübü ile eşleşti. Karşılaşma 24-25-26 Eylül tarihlerinde Balıkesir'de oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları çekildi. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa ve Denizlispor'un yer aldığı kurada TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda bir üst tura yükselen takımlar yer aldı. Toplam 92 takımın bulunduğu kura çekiminde maçlar 24-25-26 Eylül tarihlerinde eleme usulü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri olduğu için kura çekimine katılamadı. Kura çekiminin ardından kulüp temsilcileri toplu fotoğraf çektirdi. - BALIKESİR

Türkiye Kupası, Balıkesirspor, Futbol, Van, Spor

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haberleri
20:49 Trabzonspor, getafe maçı için madrid'te
20:45 Elneny ve Kayode PFDK'ya sevk edildi
20:33 Beşiktaş itiraz kararından vazgeçti
20:30 Sivas Belediyespor'da Ergene mesaisi başladı
20:28 Futbol: Hazırlık maçı
20:27 Trabzonspor İspanya'ya gitti
20:26 Konyaspor'dan Vali Toprak'a sürpriz