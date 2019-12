TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor 'un yeni teknik direktörü Ramazan Kurşunlu oldu.Ali Tandoğan'nın ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine getirlen Ramazan Kurşunlu için imza töreni düzenlendi. Balıkesirspor Başkanı Kadir DağlıKurşunlu'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.Ali Hikmet Paşa Tesisleri'ndeki kulüp binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı iki günde 50 antrenörle görüştüklerini ifade etti. Dağlı Ramazan Kurşunlu'nun takımın başına getirilmesindeki en önemli sebebin maddiyat olduğunu da dile getirerek, yeni teknik direktör Kurşunlu'nun bir hedef ve başarı için Balıkesirspor'a geldiğini belirtti.Dağlı: "Önceliğimiz maddiyat oldu"Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ramazan hocada bizim gibi genç ve dinamik birisi. Ramazan hocayla anlaşmamızdaki en büyük etkenlerden birisi maddiyat. Kendisine Balıkesirspor'un ve takımın durumunu anlattığımızda kendisi bize yardımcı olacağını söyledi. Sonuç olarak bizde yönetim ile Ramazan hocanın üzerinde karar kıldık. Balıkesirspor'un durumunu bütün şehir biliyor bunu daha fazla konuşmamızın bir anlamı yok. Ramazan hocanın kariyerini herkes, bütün futbol camiası iyi biliyor. Biz Balıkesir'e heyecan getirebilecek. Canla başla koşturabilecek, mücadele edebilecek ve bizim maddi durumumuzu anlayabilecek hocayla çalışma isteğinde bulunduk. Dünden beri 50'e yakın teknik direktörle görüştük. Bunların arasında 1 milyon, 1,5 milyon dahil peşinat 500 bin, ev isteyen, araba isteyen ve ekstra teknik heyete araba isteyen teknik adamlar oldu. Herkesin değeri farklı. Biz Balıkesirspor'u düşünüyor ve bir yerlere gelmesini istiyorsak, başından beri söylüyorum bizim hedefimiz ligde kalmak kimseyi zora sokmadan düşecek olan takımı ligde tutup borçları ödemek. Hedeflerimiz bu seneye ait değil. Hedeflerimiz birer sonraki senelere ait. Düşüncelerimize yakın bir hoca istedik. Bu kadar hedefi bir arada tuttuğumuzda Ramazan Kurşunlu hocamızın ismi daha ağır bastı" dedi.Öte yandan bazı oyuncuların alacaklarından dolayı UÇK'ya başvurduğunu ve ara dönemde transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle transfer yapamayacaklarını ifade eden Başkan Dağlı, Kurşunlu hocanın bunu bilerek geldiğini yönetim olarak önceliklerinin futbolculara olan borçları ödemek olduğunu söyledi.Kurşunlu: "Hedefim her maçtan puan alabilmek"Bugünden itibaren Balıkesirspor'un başarısı için elinden gelen her şeyi yapacağını kaydeden Kurşunlu ise "Başarılı olmak için çok çalışmamız lazım. Bu armalar bu büyük camialar başarı ister. Herkes başarı ister. Bizlerde başarmak için buradayız. Benimde yaptıklarım ortada. Futbolculuk döneminde herkesin bir hedefi vardır. Hamdolsun bu hedefleri bireysel anlamda yakaladık. Şimdi teknik anlamda hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda çalışmaktan başka çaremiz yok. Ben Altay takımında yetiştim. Bize ilk öğrettikleri şey ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyeceksiniz. Biz o terbiyeyi aldık. Bizlerin tek amacı ve hedefi başarılı olmaktır. Ben geçen sene Bandırma kulübündeydim. Ben geldiğimde takım 9 puandaydı. Takım düşmüştü. Şehirde olumsuz bir hava vardı. Biz inandık, başkanın, yönetimim, futbolcunun inanması yetmiyor. Burada şehrin inanması lazım. Ama canı gönülden yakalaması lazım. İkinci yarı 28 puan aldık ve ligin son maçında takımı ligde bıraktık. Benim hedeflerim var. İnşallah burada da başarılı olurum. Bu camianın altında zamanı geldiğinde beni büyük takımlara uğurlarsınız. Ben gurur duyuyorum başkanımız genç, yönetimiz genç. Artık Türk futbolu için hep söylüyoruz genç futbolculara destek olmamız lazım. Ama yetmiyor ülkede genç hocalara da destek olmamız lazım. Ülke futbolu bir tek futbolcu ile gelişmeyecek yeni nesil hocalarla da gelişecek burada herkese büyük iş düşüyor. Benim bir hedefim var her maçtan puan almak ama 1 puan ama 3 puan. Kazanmak hedef olmalı. Bu camia bu güzellikleri hak ediyor. Herkes için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından teknik direktör Ramazan Kurşunlu kendisini sezon sonuna kadar Balıkesirspor'a bağlayacak sözleşmeyi Kulüp Başkanı Kadir Dağlı ile birlikte imzaladı. - BALIKESİR