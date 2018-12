Balıkhane İhtiyaç Sahibi Kadınlara Ekmek Kapısı Oldu

11 Aralık 2018 Salı 12:33



DUYGU AVUNDUK - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Balıkhanesinde başlatılan uygulama kapsamında ihtiyaç sahibi kadınlar, Türkiye 'nin çeşitli illerinden gelen siparişleri yetiştirmek için balık temizleyerek evlerinin geçimine katkı sağlıyor. Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisinde bulunan balıkhanede ihtiyaç sahibi kadınlar, haftanın bazı günlerinde balık temizleyerek ekmek parası kazanıyor.Sabahın erken saatlerinde il merkezinden ve ilçelerden gelen kadınlar, gün içerisinde kendilerine verilen kasalardaki çeşitli balıkları temizleyerek, elde ettikleri gelirle ihtiyaçlarını gideriyorlar. Her kadın, temizlediği bir kasa balık karşılığında 25 lira kazanıyor.Balıkçılar ve Manavcılar Derneği Başkanı Cemal Kaya Şamlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projenin uzun süredir planladığı ancak imkanlar dahilinde yeni hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.Trabzon'un yanı sıra birçok ilden balık siparişi aldıklarını belirten Şamlıoğlu, balıkların temizlenmesi için işçi aradığını, bulamayınca da kadın işçilerle çalışmaya karar verdiğini anlattı.Şamlıoğlu, gelen siparişler üzerine balıkhane içerisinde oluşturulan alanda kadınların balık temizlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:"Kadınlara önce balıkların nasıl temizlenmesi gerektiği konusunda eğitim verdik. Kadınlar çalıştıkça onların bu işte erkeklerden daha başarılı ve temiz olduklarını gördük. İhtiyaç sahibi kadınlar, bizimle çalışmak istediklerini söylüyorlar. Biz de işi anlatıyoruz, ücretlerini peşin alıyor ve çalışıyorlar. Burada gözlemlediğim kadarıyla da bizimle bu işte çalışmaktan mutlu olduklarını görüyorum.""Erkeklere örnek oluyorlar"Sadece Trabzon'dan değil yurt dışından da balık siparişi aldıklarını dile getiren Şamlıoğlu, "Sipariş verilen il, ilçe, belde ya da yurt dışı fark etmiyor. Kadınların temizledikleri balıkları her yere paketleyip, kargo aracılığıyla gönderiyoruz. Kadın işçi çalıştırmaktan memnunuz. Hem bizim hem de onların işleri görülüyor. Çalışmayarak, kahve köşelerinde oturan erkeklere de burada örnek oluyorlar." dedi."Özellikle ihtiyaç sahibi kadınları işe alıyorum"Şamlıoğlu, kadınları tek bir şartla işe aldığını belirterek, "İş başvurusu yapan kadınlar hakkında araştırma yapıyorum. Özellikle ihtiyaç sahibi kadınları işe alıyorum. Kocası ya da oğlu evde oturan kadınları işe almıyorum. Burada çalışan kadınların kiminin evinde yatalak hastası var, askerde oğlu var, gerçekten evine ekmek götürme derdi var. Maddi durumu iyi olmayan kadınlara ekmek kapısı olmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi olmayan kimseyi de burada çalıştırmıyorum." diye konuştu.Sipariş üzerine çalıştıkları için kadınların çalışma günlerinin değiştiğini ifade eden Şamlıoğlu, şunları söyledi:"Örneğin bugün 15 kasa balık siparişimiz vardı. Bize başvuran kadınların içerisinde en ihtiyaçlı olanları çağırdık. Kadınlarımızın sayıları konusunda sınırımız yok. Burada çalışacak işçi bulamıyorum. Türkiye'de iş sıkıntısı yok, aksine çalışacak işçi sıkıntısı var. İş araya kadınlar bize başvurabilirler. Bizim kapımız bütün ihtiyaç sahiplerine açık.""Denizden balık çıkmasını bekliyoruz"Balık temizleyerek ekmek parası kazanan 5 çocuk annesi 37 yaşındaki Nurcan Turhal , yaklaşık bir aydır, haftada üç kez balık temizlemek için balık haline geldiğini söyledi.Turhal, sabırsızlıkla hamsi ya da balıkların denizden çıkmasını beklediğini ifade ederek, "Malum ekmek parası. Çocuklarımıza bakıp, evimizi geçindiriyoruz. Eve destek oluyorum. Çocukların okul masrafları, yiyecek, içecek gibi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. İşimden memnunum. Denizden balık çıkması bizim için de balıkçılar için de iyi oluyor." dedi.Kızının evine destek olmak için balık temizlediğini söyleyen 65 yaşındaki 25 torun sahibi Emine Turhal da iş olduğunda, Trabzon'a yaklaşık bir saat uzaklıktaki Vakfıkebir ilçesinden geldiğini anlattı.Turhal, kadınlarla sohbet ederek balık temizlediklerini ifade ederek, "Balık temizlemek hoşuma gidiyor. Bazen kızımın evine bazen de kendi evime destek oluyorum. Çalışma arkadaşlarım da iyi. Patronlarımızdan da memnunuz ama burada balıkları evde temizlediğimiz gibi temizlemiyoruz. Balığı başıyla birlikte temizlemek, daha güzel, süslü görünüyor. Ekmek parası için çalışıyorum." dedi.İki çocuk annesi Meliha Pırasa da sabah erken saatlerde kalkıp, sabırsızlıkla balıkhaneden telefon beklediklerini belirterek, "Balıkçılar gibi bizler de evde denizden balığın çıkmasını bekliyoruz çünkü bizlere ekmek kapısı ama her gün olmuyor. Çağırdıklarında geliyoruz. En çok hamsi temizlerken zorlanıyoruz çünkü elimizde kayıyor. Kokusundan da rahatsız olmuyoruz. İş olsun da çalışmaya razıyım." şeklinde konuştu.