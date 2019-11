Balıkkesir-'50 peynirli şehir balıkesir' kitabı, 50 çeşit peynirle tanıtıldı

'50 Peynirli Şehir Balıkesir ' kitabı, 50 çeşit peynirle tanıtıldıBalıkesir'in yöresel peynirlerinin kayıt altına alındığı, Dünya Yemek Kitapları Yarışması'nın 'peynir ve süt' kategorisinde Almanya Kanada ve Fransa 'nın bulunduğu 12 finalist arasında birinciliğe ulaşan '50 Peynirli Şehir Balıkesir' adlı kitabın tanıtım toplantısı yapıldı.Balıkesir'in yöresel peynirlerinin kayıt altına alındığı '50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabının tanıtımı Sındırgı Belediyesi'ne ait kışla Müze Han Butik Otel'de gerçekleştirildi. '50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabı, UNESCO Gastronomi alanında yaratıcı şehir unvanına sahip Çin'e bağlı Özerk Yönetim Bölgesi Makao'da gerçekleştirilen, Dünya Yemek Kitapları Yarışmasında (Gourmand World Cookbook Awards 2019) Almanya, Kanada ve Fransa'nın da bulunduğu 'peynir ve süt' kategorisinde 12 finalist arasından dünyanın en iyisi seçilmişti.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle merkez ve ilçeler genelinde araştırmalar yapan yazarlar Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından hazırlanan kitap, birinci olmasının ardından 'winner' etiketiyle basılmaya hak kazandı. Kitapta, Balıkesir'in süt ürünlerindeki kültür ve gelenekleri, köklü geçmişi ile peynir zenginliği kayıt altına alınırken, özellikle yok olmaya yüz tutan yöresel peynirlere de yer verildi.'50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabı tanıtım toplantısına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, Sındırgı Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Yavaş, ilçe belediye başkan ve vekilleri, daire başkan ve müdürleri ve vatandaşlar katıldı. '50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabının hazırlanış aşamaları ve Balıkesir'in peynirlerinin anlatıldığı video gösteriminin ardından konuşmalara geçildi.YAVAŞ İLK AŞAMA TAMAMBalıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen '50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabı tanıtım toplantısına ev sahipliği yapan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, 'Bugün 50 peynirli şehir Balıkesir'in tanıtım toplantısı için burada toplandık. Birincisi şu ki, Balıkesir'in geleceğini, Balıkesir'in güzelliklerinin farkında olabilmek ve bu işle ilgili böyle bir yola çıkabilmek İşlerin en zoruydu. İlk aşama Allah'ın izniyle tamamlandı. Sonrası çok daha iyi olacaktır. Balıkesir'in dağı ayrı bereket, ovası ayrı bereket. Her bir ilçesi farklı bir güzelliklere sahip. Balıkesir'in peynirleri müthiş, bunu hepimiz biliyoruz ama bunları tanıtmak aklımızın ucuna gelmezdi. Niye, biz kendi kendimize yetiyoruz. Satmada da sıkıntımız yok. Köylülerimiz butik üretimler yapıyordu. Ama artık markalaşarak, yeni istihdam sahaları oluşturarak ilerlemeyi hedefliyoruz' dedi.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, 4 yıl önce başlanan çalışmaların karşılığının alındığını ve son derece heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti. Balıkesir'in Türkiye'nin mandırası lakabına layık görüldüğünü kaydeden Tüzün, peynir hikayesini paylaşmak ve tanıtım toplantısı sayesinde peynirin hazırlanış sürecinin anlatılması ve üretici ile tüketiciyi buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.'BALIKESİR'İN GEL GELLERE İHTİYACI VAR'Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise Balıkesir'i tanıtmak için bu çalışmayı başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Edip Uğur'a ve yazarlar Neşe Aksoy Biber ile Berrin Bal Onur'a teşekkür etti. Başkan Yılmaz, Yazarlar, şimdiye kadarki birikimlerini Balıkesir'de zirveye ulaştırdılar ve dünyanın yarıştığı bir yerde, bizim ürünlerimize verdikleri değerle ödül aldılar. Bizleri de onurlandırdılar. Çünkü gerçekten büyük bir iliz, 20 ilçemiz var. Her ilçemizin de kendine göre ayrı iddiası var. Her iddiası olan ilçemizin de tanıtıma ihtiyacı var. Yani bir marka altında bir şehri tanıtmamız çok kolay değil. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Değerlerimizi kaybetmeden, sanayi devriminin getirdiği endüstriyel gıda üretiminde önceki lezzetlerimizi koruyup, bunların üretim aşamalarını, tabii ki küçük butik yerlerde koruyarak, katma değeri yüksek bir şekilde dünya pazarına sunmanın yollarını arıyoruz dedi.Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin değerleri ile ilgilendiğini ve tüm kurum ve kuruluşlar ile birlikte Balıkesir'in değerlerini Türkiye'ye ve Türkiye insanına tattırmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.Konuşmaların ardından Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber, kitabın hazırlanışındaki çalışmalar ve aşamalar hakkında konuklara bilgi verdi. Katılımcılara yöresel firmaların kurduğu stantlarda Balıkesir'in 50 çeşit peyniri tanıtılarak, ikramda bulunuldu.