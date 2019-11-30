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Balıkları oltalar değil objektifler yakalayacak

'Haftada iki gün balık yaşam boyu sağlık' sloganıyla Türk insanının 8 kilogram olan yıllık balık tüketimini 15 kg'a çıkarmayı hedefleyen Türk su ürünleri sektörü, ihracatın yıldızı konumundaki alabalık, levrek ve çipuranın popülerliğini arttırmak için fotoğraf yarışması düzenliyor.

30.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:06Balıkları oltalar değil objektifler yakalayacak
'Haftada iki gün balık yaşam boyu sağlık' sloganıyla Türk insanının 8 kilogram olan yıllık balık tüketimini 15 kg'a çıkarmayı hedefleyen Türk su ürünleri sektörü, ihracatın yıldızı konumundaki alabalık, levrek ve çipuranın popülerliğini arttırmak için fotoğraf yarışması düzenliyor.

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri (ESÜHMİB) Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türk balıkçılığının tanıtılmasına ve gelişmesine katkı sağlamak, balıkçılığın yaygınlaşmasını ve balık üretimi ve tüketimi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Bu amaçla, 2020 yılında ilkini gerçekleştirecekleri Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ESÜHMİB) Fotoğraf Yarışmasını önümüzdeki yıllarda gelenekselleştirmek istediklerini söyleyen Kızıltan, "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde balıkçılık önemli bir geçim kaynağı" dedi. Kızıltan, "Türkiye'den ihraç edilen her dört balıktan üçünü Egeli balıkçılar ihraç ediyor. Balık ihracatımız yıllık 1 milyar dolar seviyesine ulaştı. ESÜHMİB olarak, Türk balıkçılığının tanıtılmasına ve gelişmesine katkı sağlamak, balıkçılığın yaygınlaşmasını ve balık üretimi ve tüketimi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Yarışmamız ihracatta öne çıkan alabalık, levrek ve çipura çeşitlerini kapsayacak. Bu balıklarımızın yetiştirilmesinden tüketicinin sofrasına ulaşıncaya kadar ki tüm süreçler yarışma kapmasında olacak" dedi.

Türkiye'de kişi başı balık tüketiminin 8 kilogram civarında olduğuna vurgu yapan Kızıltan, "Su Ürünleri Tanıtım Grubunun faaliyette olduğu dönemde, kişi başı balık tüketimini 15 kg'a çıkarmak için okullarda balık ekmek şenlikleri düzenledik. İnsanda büyüme ve gelişimi destekleyen, kemiklerin dayanıklı olmasını sağlayan, merkezi sinir sisteminin gelişmesine yardımcı olan, zihinsel sağlığa olumlu etki eden, öğrenim başarısını, beyin gelişimini destekleyen, kan ve dolaşım sağlığının korunmasında etkili olan, kalp krizi ve felç riskini azaltan, kanseri önleyici etkisi bulunan, dikkat eksikliğini azaltan, kilonun sağlıklı düzeyde tutulmasına yardımcı olan balığın daha fazla tüketilmesi ve kişi başı balık tüketiminin 15 kg'a çıkması için tanıtım çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Levrek 278 milyon dolarla ihracat şampiyonu

Türkiye, 2019 yılının ocak-ekim döneminde yüzde 7'lik artışla 833 milyon dolarlık su ürünleri ihraç etmeyi başardı. Türkiye'nin 2018 yılının 10 aylık dönemindeki su ürünleri ihracatı ise 782 milyon dolar olmuştu. Su ürünleri ihracatında levrek 278 milyon dolarlık tutarla zirvede yer alırken, çipura ihracatı 242 milyon dolarla levreği takip etti. Alabalık ihracatı ise 126 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde düzenlenen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Fotoğraf Yarışmasına katılacak kişilerin @turkishseafood ve @egeihracatci Instagram hesaplarını takip etmeleri gerekiyor. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, fotoğraf yarışmasını Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile iş birliğinde düzenliyor. Yarışmaya her bir yarışmacının en fazla 4 fotoğrafla katılma hakkına sahip olacağı, tüm katılımcıların TFSF'nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olarak başvurularını 1 Şubat 2020 tarihine kadar yapabileceği belirtildi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, fotoğraf yarışmasının birincisine 5 bin TL, ikincisine 3 bin TL, üçüncüne 2 bin TL para ödülü verileceğini de açıkladı. - İZMİR

Türkiye, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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