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Balıkları tek tek elleriyle avladılar

Balıkları tek tek elleriyle avladılar Türkiye'nin en uzun nehri olan ve 9 il sınırlarından geçen Kızılırmak'ta su debisinin düşmesini fırsat bilen yabancı uyruklu gençler sazanları tek tek elleriyle topladılarSİVAS - Türkiye'nin en uzun nehri olan ve 9 il sınırlarından geçen Kızılırmak'ta...

01.08.2019 23:10
Balıkları tek tek elleriyle avladılar
Balıkları tek tek elleriyle avladılar
Türkiye'nin en uzun nehri olan ve 9 il sınırlarından geçen Kızılırmak'ta su debisinin düşmesini fırsat bilen yabancı uyruklu gençler sazanları tek tek elleriyle topladılar
SİVAS - Türkiye'nin en uzun nehri olan ve 9 il sınırlarından geçen Kızılırmak'ta su debisinin düşmesini fırsat bilen yabancı uyruklu gençler sazanları tek tek elleriyle topladılar.
Sivas'ın İmranlı ilçesinden doğup 9 il sınırlarından geçerek Samsun'dan Karadeniz'e dökülün Kızılırmak, bin 355 kilo metre uzunluğu ile ülkemizin en uzun nehri. Kızılırmak'ta havaların ısınması ile su debisinde düşüş yaşandı. Su debisinin düşmesini fırsat bilen yabancı uyruklu gençler boğulma riskini hiçe sayarak balıkları elleriyle tek tek topladı. Gençlerin taşların arasını elleriyle kontrol ederek balık avlaması şaşkınlık oluşturdu. Günlük ortalama 200-300 balık avladıklarını belirten gençler balıkları elleriyle tuttuklarını söylediler.

Kızılırmak, Türkiye, Sivas, Genel

Kaynak: İHA

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