Balıklıgöl'de cuma namazı havadan görüntülendi

Korona virüs nedeniyle 19 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler bugün açılırken, Şanlıurfa'da sosyal mesafeli ilk cuma namazı Balıklıgöl'de kılındı.

Balıklıgöl'de cuma namazı havadan görüntülendi
29.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:19
Korona virüs nedeniyle 19 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler bugün açılırken, Şanlıurfa'da sosyal mesafeli ilk cuma namazı Balıklıgöl'de kılındı. Cami avlusunda kılınan cuma namazı drone ile havadan görüntülendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta camilerde toplu ibadete ara vermişti. Yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından bugün ilk cuma namazı kılındı. Şanlıurfa'da da tarihi, turistik ve dini mekanlardan biri olan Balıklıgöl'de ilk sosyal mesafeli cuma namazı kılındı. Vatandaşlar, uzun bir aradan sonra cuma namazını cemaatle birlikte kılmak için Balıklıgöl'e akın etti. Cami avlusunda sosyal mesafe kuralına göre kılınan cuma namazı, drone ile havadan görüntülendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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