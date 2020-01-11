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Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Hava sıcaklığının 12 dereceye ulaştığı Şanlıurfa'da, güneşli havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilenler tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde yoğunluk oluşturdu.

11.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:46Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu yaşandı
Hava sıcaklığının 12 dereceye ulaştığı 'da, güneşli havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilenler tarihi yerleşkesinde yoğunluk oluşturdu.
'nin büyük bölümünde yağış ve soğuk hava etkili olurken Şanlıurfa'da adeta bahar havası yaşanıyor.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ne adeta akın etti.
Yerleşkeyi ziyaret edenler park ve bahçelerde vakit geçirerek güzel havanın keyfini yaşadı.
Çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler balıklara yem atıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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