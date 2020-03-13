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Balıklıgöl'de korona virüsü hutbesi

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan camilerde cuma namazı hutbesinde korona virüsü ile ilgili uyarılar yapıldı.

13.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:39
Balıklıgöl'de korona virüsü hutbesi
Şanlıurfa 'daki Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan camilerde cuma namazı hutbesinde korona virüsü ile ilgili uyarılar yapıldı. Namaza gelen vatandaşlar ise virüsün daha fazla yayılmaması ve insanlara zarar vermemesi için dua etti.

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl yerleşkesinde yer alan camilerde korona virüsünden korunmanın yollarıyla ilgili bilgiler verildi. Dergah Camisi'ndeki hutbede, cami imamı cemaate yapılması gerekenleri anlattı.

Dünyanın dört bir yanını saran korana virüsünden korunmak için temizlik ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen cami imamı İbrahim Onat, "Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan Korona virüsünün de inşallah şifası bulunacaktır. Bu salgından korunmak için öncelikle beden, kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım. Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım. Ellerimizi her zamankinden daha fazla sabunla ve ovalayarak yıkayalım. Kirli ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayalım. Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tespihimizle tesbihatımızı eda edelim. Bilhassa camilerimizde yaygın olan namaz sonrası musafaha uygulamasına ara verelim. Tokalaşmadan belli bir mesafeden birbirimize gönül selamı vererek hal hatır soralım" ifadelerini kullandı.

Cuma namazına giden vatandaşlar da Türkiye ve dünyanın en kısa zamanda bu virüsten kurtulması için dua etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Balıklıgöl, Şanlıurfa, Dergah, Güncel

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