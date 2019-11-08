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Balıklıgöl'de Mevlit Kandili yoğunluğu

Balıklıgöl'de Mevlit Kandili yoğunluğuŞANLIURFA - Mevlit Kandili dolayısıyla Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan ibadethanelerde yoğunluk yaşandı.

08.11.2019 18:17 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:19
'de Mevlit Kandili yoğunluğu
ŞANLIURFA - Mevlit Kandili dolayısıyla Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan ibadethanelerde yoğunluk yaşandı.
'da Mevlit Kandili dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Çevre illerden kente gelen vatandaşlar, Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan ibadethanelerde Cuma namazını eda etti. Vatandaşlar, namaz sonrası Balıklgöl'de balıklara yem atarak dua etti. Hazreti Muhammet'in doğduğu gece olarak kutlanan Mevlit Kandili gecesinde namaz kılmak için kente gelen vatandaşlar, tarihi ve turistik mekanları da gezme fırsatı buldu. Vatandaşlar, güzel anlarını hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi.
Daha çok Gaziantep, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Mardin ve Diyarbakır'dan gelen yerli turistler, kandilin İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.
Balıklıgöl'de Mevlit Kandili yoğunluğu

Mevlit Kandili, Balıklıgöl, Şanlıurfa, Genel

Kaynak: İHA


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