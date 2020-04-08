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Balıklıgöl'deki balık ve kuşlara yem verildi

ŞANLIURFA'da, Balıklıgöl'deki balıklar ile Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaranın bulunduğu bölgedeki kuşlar, tulum giyen belediye ekiplerince beslendi.

08.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:57
Balıklıgöl'deki balık ve kuşlara yem verildi

ŞANLIURFA'da, Balıklıgöl 'deki balıklar ile Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaranın bulunduğu bölgedeki kuşlar, tulum giyen belediye ekiplerince beslendi. Şanlıurfa 'da her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği kentin simgelerinden Balıklıgöl, koronavirüs tedbirlerinin ardından sessizliğe büründü. Balıklıgöl'deki balıklar ile bölgedeki hayvanlar da belediye ekipleri tarafından beslenmeye başlandı. Koruyucu tulum giyen belediye görevlileri, veteriner hekimlerin kontrolünde her gün düzenli olarak balıklar ile İbrahim peygamberin doğduğuna inanılan mağara önündeki güvercinlere yem bırakıyor. Ekipler ayrıca, iş yerlerinin kapalı olması ve insanların evde kalması nedeniyle aç kalan sokak köpekleri ile kedilere için de birçok noktaya mama bırakıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güncel
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