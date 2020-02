Balıklıova Okulu Urla'yı temsil edecek

Gaziemir Fuar'da düzenlenecek 16. Sezon Türkiye Turnuvaları- 2. Yerel İzmir Ortaokul Yerel Turnuvasına katılacak olan Balıkova Ortaokulu Urla 'yı temsil edecek. Geçtiğimiz yıl düzenlenen turnuvada "Duyarlı Profesyonellik Ödülü" alan okulun öğrencileri ve öğretmenleri Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can'ı makamında ziyaret etti.

Öğrencileri tebrik ederek başarılar dileyen Kaymakam Önder Can; "Urlamızın bu tür yarışmalarda yer alıyor olması bizler için gurur verici. Her zaman belirttiğim gibi eğitim bizler için ön plandadır. Eğitime yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Öğrencilerimizin başarısı bizleri çok mutlu ediyor. Geçtiğimiz yıl Urla'ya ödülle dönen çocuklarımıza ve öğretmenlerimize inanıyorum ki bu turnuvada da ödülle dönecekler. Her zaman yanınızdayız ve destekçiniziz" dedi.