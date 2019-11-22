Haberler » Güncel » Balina ekmeğinden renklisine ekmeğin her türü Ankaralıların beğenisine sunuldu - Haber

Balina ekmeğinden renklisine ekmeğin her türü Ankaralıların beğenisine sunuldu

Başkent'te düzenlenen 3. Ekmek Festivali'nde ekmeğin her türü Ankaralıların beğenisine sunuldu.

22.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:17Balina ekmeğinden renklisine ekmeğin her türü Ankaralıların beğenisine sunuldu
Başkent'te düzenlenen 3. Ekmek Festivali'nde ekmeğin her türü Ankaralıların beğenisine sunuldu.

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen 'Uluslararası 3. Ekmek Festivali'ne , Venezuela, Almanya, Tayland, Kore, Moldova, Azerbaycan, Fas Krallığı, Hindistan, Pakistan gibi birçok ülke katıldı. Renkli ekmeklerin vatandaşların ilgisini çektiğini ifade eden Hakan Doğan, "Pancarlı bir ekmek yapmıştık daha önce renkli olsun diye. Daha sonrasında zerdeçallı bir ekmeğimiz vardı. Böyle birkaç tane daha ekmeğimiz olunca renkli, bazı futbol takımlarının forma renklerine benzettiler. Biz de daha sonrasında yedi renkli bir ekmek ürettik. Renkli ekmeklere vatandaşlar daha ilgi gösteriyor" dedi.

"3 kilodan başlayıp 108 kiloya kadar ürettik"

Balina ekmeğini Türkiye'de ilk defa kendilerinin yaptığını söyleyen Soner Cürezade ise, "Ekmek siyah buğday, tam buğday ve çavdar unundan yapılıyor. 6 gün bir fermantasyon dönemi, 8 saat pişmesi süresi var. Dünyanın en büyük ekmeğidir. 3 kilodan başlayıp 108 kiloya kadar ürettik. Şuanki ekmek 50 kilo olup, kilosu 6 TL'dir. Yapımı zor bir ekmek olup, ben üretiyorum. Türkiye'de ilk defa ben buldum. Vatandaşların ilgisi çok yoğun, bu durum da bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Zübeyde Hanım, Çankaya, İtalya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:10 Sütçü İmam vefatının 97. yılında anıldı
20:09 Araçlardan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
20:07 Anne ile çocuklarını kamyonetin altında kalmaktan kurtarma anı kamerada
20:06 üniversite öğrencileri ulaşım zammına tepki gösterdi
20:04 Esnaf, anne ile çocuklarını kamyonet altında kalmaktan kurtardı
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
09:34 Liverpool'dan Uğurcan için 18 milyon poundluk teklif
22.11.2019 20:11:52