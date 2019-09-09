Haberler» Güncel» Haber

- Balina ile martının gülümseten oyunu- Martı, balinaya yem olmadı

- Balina ile martının gülümseten oyunu Martı, balinaya yem olmadıOSLO - Norveç'te beyaz balina ile martının oyunu izleyenleri gülümsetti.

09.09.2019 23:31 - Balina ile martının gülümseten oyunu- Martı, balinaya yem olmadı
- Balina ile martının gülümseten oyunu
Martı, balinaya yem olmadı
OSLO - Norveç'te beyaz balina ile martının oyunu izleyenleri gülümsetti.
Norveç'in Hammerfest limanında 49 yaşındaki Jan-Olaf Johansen tarafından çekilen görüntüler izleyenleri gülümsetti. Sosyal medya üzerinden yayınlanan ve kısa sürede en çok yorum alanlar arasında yer alan görüntülerde, beyaz balina ile martının oyunu eğlenceli anlar kaydedildi. Gagasında balık olan martı, kendisine doğru gelen balinayı fark edince aniden sıçrayınca gagasındaki balığı düşürdü. Beyaz balina ise, balık yerine martı ile oynamaya devam etti. Martının beyaz balinbadan korkmadığı anlaşılan görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Norveç, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:06   Yemen'in Sokotra Adası sakinleri 4 gündür elektriksiz
00:04   Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen aynı sahneyi paylaştı
00:03   Abd'de devrilen kargo gemisindeki 4 mürettebattan 3'ü kurtarıldı
00:02   "Türkiye-Almanya ilişkileri normalleşti"
00:00   Bursa hasımlarını 200 kilometre takip edip silah ve bıçakla saldırdılar
00:00   GÜNDEM ÖZETİ / 10 Eylül 2019
23:58   Gaziantep komşuların otopark tartışması silahlı kavgaya döndü 3 ölü, 5 yaralı-3