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Balina ile martının oyunu kamerada

Norveç'te bir limanda, beyaz balina suyun üzerinde duran martı ile oynadı.

09.09.2019 11:23 Balina ile martının oyunu kamerada
Norveç'te bir limanda, beyaz balina suyun üzerinde duran martı ile oynadı. O anlar sosyal medyada çokça yorum aldı.

Norveç'te bir liman kentinde kaydedilen görüntülerde, beyaz bir balina, gagasında balık olan martıya doğru yüzdüğü görüldü. Aniden sıçrayan martı, gagasındaki balığı suya düşürdü, ancak beyaz balina balığı almak yerine, martı ile oyun oynamaya başladı. Daha sonra martı, suyun üzerinde ilerlerken, beyaz balinanın da ters bir şekilde yüzerek, ona eşlik ettiği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ikilinin dostluğu yoğun ilgi çekerken; izleyenler, martının beyaz balinadan korkmamasını şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü
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-Martının sudaki görüntüsü
-Balinanın teması sonrası martının balığı bırakması
-Martı ile beyaz balinanın oynaması



Norveç, Güncel

Kaynak: DHA

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