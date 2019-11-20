Balina köpekbalıkları ve vatozlar her gün yüzlerce parça plastik yutuyor

Denizlerdeki plastik kirliliğinin sonuçlarını araştıran bilim insanları balina köpekbalıkları ve manta vatozlarının her gün yüzlerce plastik yuttuğunu tespit etti. Araştırmaya göre balina köpekbalıkları saatte ortalama 137, manta vatozları ise 63 parça plastik yutuyor.Araştırmanın gerçekleştirildiği Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un birleşme noktasında yer alan Endonezya açıklarında Mercan Üçgeni olarak bilinen bölge biyoçeşitlilik zenginliğiyle tanınıyor. Ancak son yıllarda artan kirliliğin bu bölgedeki canlıları nasıl etkilediğinin boyutları henüz tam olarak bilinmiyor.