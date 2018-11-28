Balinanın Karaciğeri Neden Cennet Halkı Tarafından Yenilen İlk Yiyecek Oldu? Şükürler Olsun!

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:27



28 Kasım 2018 Çarşamba 17:27

İslam dininde cennet, inananların ebedi olarak kalacaklarına inandıkları bir Ahiret mekanıdır. Sıradan insanlar ise mahşerde toplanıp dünyada yaptıklarının hesabını cehennemde azap çekerek verdikten sonra cennete gidebileceklerdir. Cennetteki hayat sonsuzdur ve orada birçok mükafat verilecektir. Ancak bunların dışında tam olarak cennet hayatı betimlenememektedir. Cennet bir bilinmezlik olarak insanların akıllarında cevaplarını bulmayı beklemektedir. Cennetteyken neler yenilecek, açlık hissedilecek mi, dünyadaki yiyecekler, içecekler orada da olacak mı? gibi sorular her inananın aklında yer etmiştir. Biz de bugün sizlere bu soruların cevabını araştırmalarımız sonucunda vermeye çalışacağız. Mesela cennete giden halk neden ilk kez balinanın karaciğerini yiyecek? Bu sorunun da cevabını merak ediyor musunuz? O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim.