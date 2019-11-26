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Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası yarın Ankara'da başlayacak

Büyükler, Gençler ve Yıldızlar Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.

26.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:08Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası yarın Ankara'da başlayacak
Büyükler, Gençler ve Yıldızlar Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası, yarın 'da başlayacak.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın açılışı yarın Anadolu Hotels Esenboğa'da gerçekleştirilecek.
Sanda ve taolu branşlarında düzenlenecek şampiyonada 18 ülkeden bine yakın sporcu mücadele edecek. Şampiyona 1 Aralık Pazar günü sona erecek.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Asbaşkanı Hasan Mehmet Kuyumcu, yaptığı değerlendirmede, önemli bir uluslararası organizasyona Ankara'da ev sahipliği yapacaklarını belirtti.
Şampiyonanın wushu kung fu ve spor camiasına hayırlı olmasını dileyen Kuyumcu, "Misafirimiz olarak gelecek ülkelerin katılımlarıyla gerçekleşecek bu şampiyonada ülkemiz misafirperverliğini bir kere daha en güzel şekliyle göstereceğiz. Wushu Milli Takımımız altın madalyalara ulaşmak için büyük bir özveriyle aylardan beri kamplarda çalışmalarını sürdürüyor. Önceki şampiyonalarda gösterilen başarıların tekrar yaşanacağına eminiz. Bu konuda milli takımımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara, Spor

Kaynak: AA

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