Haberler » Spor » Balkan Büyükler Boks Şampiyonası Antalya'da başladı - Spor

Balkan Büyükler Boks Şampiyonası Antalya'da başladı

Balkan Büyükler Boks Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

11.12.2019 19:35 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:37
Balkan Büyükler Boks Şampiyonası, 'nın ilçesinde başladı.
Boks Federasyonu Asbaşkanı ve Türkiye Boks Federasyonunu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uğraşları sonucunda şampiyonanın 30 yılın ardından tekrar düzenlendiğini söyledi.
Şampiyonaya 11 ülkeden 75 sporcunun katıldığını anlatan Gözgeç, "30 yıldan beri yapılmayan bir şampiyonaydı. Katılan ülkelerin azalması sebebiyle durdurulmuştu. Avrupa Boks Federasyonu Asbaşkanı olduktan sonra ülkelerle toplandık ve şampiyonayı geri getirdik." ifadelerini kullandı.
Gözgeç, şampiyonaya katılımın yüksek olmasından memnun olduklarını sözlerine ekledi.
İlk gün müsabakalarında 24 sporcu ringe çıktı.
Şampiyona, 15 Aralık Pazar günü yapılacak final müsabakaları ile sona erecek.
Balkan Büyükler Boks Şampiyonası Antalya'da başladı

Antalya, Avrupa, Kemer, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:50 Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Bize yüreği ile oynayacak oyuncular lazım" - Spor
20:50 Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan "hakem ve transfer" açıklaması Açıklaması - Spor
20:47 Paris'te Galatasaray taraftarına saldırı! - Spor
20:45 Dinamo Bükreş 0-3 Arkas Spor - Spor
20:40 Basel-Trabzonspor maçına doğru - Spor
20:02 Lille, Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödeyecek! - Spor
19:17 Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti! - Spor
19:01 Paris'teki maç öncesinde Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede - Spor
18:25 Marcelo Guedes, Lyon'dan ayrılma kararı aldı - Spor
11.12.2019 20:55:39