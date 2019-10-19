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Balkan derneklerinden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

İstanbul'da bir araya gelen Rumeli ve Balkan derneklerinin temsilcileri Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi.

19.10.2019 13:46Balkan derneklerinden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
İstanbul'da bir araya gelen Rumeli ve Balkan derneklerinin temsilcileri Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi.
Bakırköy Botanik Park'ta düzenlenen toplantıya Balkan ve Rumeli dernek temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.
Barış Pınarı Harekatı üzerine ABD, Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nden yapılan açıklamalara tepki gösterilen toplantıda, Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle gelişmekte olan ilişkilerinin önemine vurgu yapıldı.
Etkinliğe katılan Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Aga, Türkiye'nin Kuzey Makedonya açısından her anlamda önemli bir ülke olduğuna vurgu yaptı.

Barış Pınarı Harekatı, İstanbul, Türkiye, Rumeli, Güncel

Kaynak: AA

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