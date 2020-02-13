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Balkan Golf Şampiyonası başladı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Balkan Golf Şampiyonası başladı.

13.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:08Balkan Golf Şampiyonası başladı

ANTALYA'nın ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Balkan Golf Şampiyonası başladı.

Serik'e bağlı turizm merkezindeki Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye, Makedonya, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kıbrıs golf kulüplerinden amatör 104 sporcu katıldı. Taurus ve Classis golf kulüpleri tarafından düzenlenen şampiyonada golfçüler 3 gün boyunca 54 çukurda mücadele edecek. Turnuva 15 Şubat'ta sona gerecek.Turnuva Direktörü ve Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan, "Düzenlediğimiz turnuvanın amacı, Balkan ülkelerinde bulunan amatör golfçüleri bir araya getirmek. Antalya'daki golf turizmini Balkan ülkelerindeki golfçülere tanıtmak. Geleneksel hale getireceğimiz turnuvanın bu yıl ilkini düzenliyoruz" dedi.



Antalya, Belek, serik, Spor

Kaynak: DHA

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